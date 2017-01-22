Игуаин: только журналисты сомневались в «Ювентусе»

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу над «Лацио» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Мы всегда были уверены в себе. При более атакующей схеме каждый должен отходить назад и помогать в обороне, это нормально. Сегодня мы доказали, что можем играть так.
Все знали, что в матче с такой сильной командой, как «Лацио», будет трудно. Но мы сделали всё, чтобы добиться нужного результата. Только журналисты сомневались в «Ювентусе» после матча с «Фиорентиной». «Лацио» сегодня не создал у наших ворот ровным счётом ничего», — сказал Игуаин в эфире Sky Sport Italia.