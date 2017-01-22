Гончаренко: ЦСКА моментами выглядел очень хорошо в матче против «Пяста»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча с «Пястом» (2:0) подвёл итоги встречи и работы на сборе в Испании.
«Считаю, что мы очень хорошо поработали на сборе над многими аспектами, в том числе над физической подготовкой и тактикой. Очень понравилось, с какой интенсивностью проходили тренировки. Конечно, венец всему — наши игры. Всегда очень тяжело играть накануне выходных, но порадовало отношение команды. Не хватило сил на последние 20-25 минут, но считаю, что моментами мы выглядели очень хорошо как в атаке, так и в обороне», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.