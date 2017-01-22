Геркус: жизнь «Локо» после назначения Штоффельсхауса изменится только к лучшему

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение на пост спортивного директора «железнодорожников» немца Эрика Штоффельсхауса, а также рассказал, что клуб ведёт работу на трансферном рынке с целью усилить атаку и линию обороны.
«Как изменится жизнь „Локомотива“ после назначения Штоффельсхауса? Только к лучшему. Он хорошо зарекомендовал себя в Германии и за океаном. У него сейчас новый вызов — построить в нашем клубе качественную работу спортивного департамента. Он развивал академию „Шальке“, и это прекрасная академия. Хотелось бы, чтобы наша академия выходила на уровень похожий с академией „Шальке“. Основное их достижение — раз в несколько лет они готовят игроков мирового уровня и класса, которых клуб продаёт за гигантские по российским меркам деньги. Думаю, мы сможем продемонстрировать прогресс уже в ближайшее время. Опыт Штоффельсхауса нам интересен.
Мы усердно работаем над усилением состава. Есть несколько футболистов на критичные для нас позиции, требующие усиления. Есть несколько кандидатов на каждую из них. С приходом Эрика мы конкретизируем и будем отрабатывать их по заключению контрактов. Думаю, вскорости мы увидим новых игроков в нашем клубе. Ищем центрфорварда и людей в линию обороны. На этом я остановлюсь», — сказал Геркус по ходу трансляции контрольного матча с софийским ЦСКА (1:2) на YouTube.