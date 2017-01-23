«Рома» повторила свой рекорд 1930 года по количеству домашних побед подряд

Римская «Рома» благодаря голу Эдина Джеко одержала минимальную победу над «Кальяри» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии A и повторила собственный рекорд по количеству побед кряду на родном стадионе. Этот успех стал для «волков» 13-м домашним подряд в Серии А.
Таким образом, «Рома» повторила свою же рекордную серию образца 1930 года. Чтобы установить новый рекорд, римлянам в матче 23-го тура необходимо будет обыграть «Фиорентину». Игра состоится 7 февраля.
В таблице Серии A «Рома» располагается на второй строчке. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет одно очко, но «старая синьора» провела на один матч меньше.