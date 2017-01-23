Чалов: груда мышц? Не согласен с определением Березуцкого

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал победу над польским «Пястом» в контрольном матче со счётом 2:0, а также высказывание партнёра по команде — Василия Березуцкого — в свой адрес. Ранее Березуцкий назвал Чалова «грудой мышц», подчеркнув его атлетичность.
«Накопилась усталость, ноги чуть “подсели”, поэтому играть было непросто. А если в целом… Хорошо, что победили.
Не согласен с определением Березуцкого: “Груда мышц — это Федя Чалов”. В тренажёрный зал хожу, но и от природы, наверное, тоже многое дано», — приводит слова Чалова «Спорт-экспресс».