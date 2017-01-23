Симеоне: я доволен, поскольку «Атлетико» прогрессирует с каждой игрой

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил после выездного матча 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао, что доволен своей командой. Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.
«Я доволен, поскольку «Атлетико» прогрессирует с каждой игрой и у нас появляется больше шансов для соответствующих результатов. Думаю, что первые 30 минут и концовка матча оказались для нас очень удачными. В первом круге национального первенства мы выступали нестабильно», — приводит слова Симеоне Marca.
По итогам 19 туров столичная команда занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.