В. Березуцкий: Дзюбе надо почаще обновлять репертуар

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высоко оценил чувство юмора форварда «Зенита» Артёма Дзюбы и посоветовал ему чаще использовать новые истории и байки.
«Самый юморной после меня? В клубе – Набабкин, в сборной – Дзюба. У Артёма потрясающие истории – весело послушать. Правда, некоторые я уже слышал раз по пять. Могу посоветовать Дзюбе почаще обновлять репертуар, и всё будет нормально», — сказал Березуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полная версия интервью с Василием Березуцким выйдет на «Чемпионате» 23 января утром.