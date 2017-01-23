Мендилибар: для «Эйбара» почти невозможно победить «Барселону»

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар считает, что его команда не заслуживала разгромного поражения от «Барселоны» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Играя на своём поле, «Эйбар» проиграл со счётом 0:4.
«Для «Эйбара» почти невозможно победить «Барселону». Мы должны прилагать столько усилий, чтобы остановить их, что у футболистов потом почти не остаётся сил на атаку. Поэтому они не могут нормально наносить удары по воротам. Однако «Эйбар» не заслуживал такого поражения от «Барселоны». Да, соперник создавал голевые моменты, но не думаю, что между нами была такая разница», — цитирует Мендилибара Marca.