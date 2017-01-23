«Арсенал» проявляет интерес к хавбеку «Порту» Перейре Данилу

Полузащитник «Порту» Перейра Данилу входит в сферу интересов лондонского «Арсенала». Об этом сообщает A Bola.
Представители английского клуба побывали на матче 18-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Риу Аве», чтобы воочию понаблюдать за игрой футболиста. «Порту» добился победы – 4:2, а Данилу забил один из голов своей команды.
Заполучить 25-летнего полузащитника будет непросто. Контракт Данилу истекает летом 2020 года, а опция выкупа составляет € 40 млн. В нынешнем сезоне Данилу принял участие в 15 матчах чемпионата Португалии и забил 2 гола.