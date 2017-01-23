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Сол Кэмпбелл: лично я убеждён, что Алексис продлит контракт с «Арсеналом»

23 января 2017, понедельник. 17:45. Футбол
Экс-защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл выразил надежду на то, что нападающий Алексис Санчес продлит своё соглашение с «канонирами».

«Я думаю, что есть много вещей за кулисами, которые могут оказаться ключевыми, — порой они помогают достичь соглашения, а иногда, наоборот, ставят сделку под угрозу. Всё зависит от того, насколько сильно каждая из сторон готова идти на компромисс. Лично я убеждён, что Алексис продлит контракт с „Арсеналом“.

Санчес — один из немногих игроков, который с первого же матча в „Арсенале“ начал оправдывать все ожидания. А этот фантастический пенальти, который Алексис забил вчера „паненкой“ на 98-й минуте при счёте 1:1, напомнил мне о Тьерри Анри — он тоже любил так бить», — цитирует Кэмпбелла Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Алексис Санчес Сол Кэмпбелл Тьерри Анри
Новости. Футбол
23 января 2017, понедельник
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