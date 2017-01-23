Пиоли: я правда не думаю о Симеоне, но знаю, что многие хотят возглавить «Интер»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли признался, что спокойно относится к слухам, согласно которым наставник «Атлетико» Диего Симеоне в будущем может возглавить нерадзурри.
«Симеоне? Говорю абсолютно честно — я никогда не думал о нём, я тренер большой команды и знаю, что многие хотят эту работу. Я по-прежнему думаю, что именно результаты будут иметь решающее значение.
Футбол, как и большинство других видов спорта, прежде всего зависит от психологии и характера. Если игроки знают свои сильные стороны, они могут преодолеть практически любые препятствия», — сказал Пиоли в эфире Radio Anch’io Sport.