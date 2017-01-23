Раньери: прошлый сезон был для «Лестера» сказкой, а этот стал реальностью

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери сравнил нынешний сезон с предыдущим, в котором «лисы» стали чемпионами Англии.
«В прошлом сезоне всё было удивительно, это был сумасшедший сезон. Мы знали, что в этом чемпионате топ-клубы вернутся на свой уровень и будут готовы бороться за титул, а потому команда изначально готовилась к трудностям. Таким образом, мы установили для себя ту же цель, что и годом ранее, — 40 очков. Прошлой сезон был сказкой, а этот — реальность», — цитирует Раньери Goal.
После 22 туров АПЛ «Лестер» занимает 15-е место, набрав 21 очко.