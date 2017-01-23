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Джонни Эванс: Руни — фантастический лидер и боец, он объединяет игроков «МЮ»

23 января 2017, понедельник. 21:20. Футбол
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс, выступающий за «Вест Бромвич Альбион», поделился мнением о достижении форварда «красных дьяволов» Уэйна Руни, который стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив свой 250-й гол за «МЮ» в ворота «Сток Сити» (1:1) в матче АПЛ.

«В последние пару лет боевой дух Уэйна был не на самом высоком уровне, но после того, как он побил рекорд Бобби Чарльтона, я снова увидел, что огонь в нём вернулся. Люди недооценивают то, насколько трудно оставаться на том уровне, который держит Руни. Многие видели только плохую его сторону, но мы всегда его любили. Он фантастический лидер и боец, он объединяет игроков», — цитирует Эванса официальный сайт «МЮ».
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
Теги
Вест Бромвич Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Уэйн Руни
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23 января 2017, понедельник
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