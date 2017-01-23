Джонни Эванс: Руни — фантастический лидер и боец, он объединяет игроков «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс, выступающий за «Вест Бромвич Альбион», поделился мнением о достижении форварда «красных дьяволов» Уэйна Руни, который стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив свой 250-й гол за «МЮ» в ворота «Сток Сити» (1:1) в матче АПЛ.
«В последние пару лет боевой дух Уэйна был не на самом высоком уровне, но после того, как он побил рекорд Бобби Чарльтона, я снова увидел, что огонь в нём вернулся. Люди недооценивают то, насколько трудно оставаться на том уровне, который держит Руни. Многие видели только плохую его сторону, но мы всегда его любили. Он фантастический лидер и боец, он объединяет игроков», — цитирует Эванса официальный сайт «МЮ».