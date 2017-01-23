Куртуа: «Челси» нужны были победы перед матчами с «Ливерпулем» и «Арсеналом»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился впечатлениями от победы над «Халл Сити» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу синих.
«Мы знали, что будет трудно победить. Они поменяли главного тренера, да и любой команде было бы тяжело с ними. «Манчестер Юнайтед» было трудно с ними играть. Они обыграли «Борнмут» и вышли против нас с планом на игру, поэтому было тяжело. Не думаю, что мы показали свой лучший футбол, но мы довольны тем, что набрали 3 очка.
Нам нужно было выиграть несколько матчей после поражения от «Тоттенхэма» и до встреч с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Теперь у нас внушительный отрыв и, надеюсь, мы сможем обыграть этих соперников и увеличить его», — цитирует Куртуа сайт «Челси».