Кутепов: то, что «Спартак» мало пропустил, — в первую очередь тренерская работа

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о хорошей игре команды в защите в первой половине сезона, а также рассказал о работе красно-белых на сборе в ОАЭ.
«То, что „Спартак“ так мало пропустил голов в первой части сезона (13 голов. — Прим. „Чемпионата“), — это, конечно, в первую очередь тренерская работа. Во-вторых, это коллектив: мы между собой пообщались, что-то обсудили. И плюс добавились эмоции. Всё вместе это дало нам результат.
Работа на сборах? Втянулись давно, потому что ещё в отпуске выполняли индивидуальную программу. Но всё равно нагрузки были не те, сейчас потяжелее. Думаю, со временем вкатимся хорошо», — сказал Кутепов в эфире программы «Все на матч».