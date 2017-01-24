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Кутепов: то, что «Спартак» мало пропустил, — в первую очередь тренерская работа

24 января 2017, вторник. 23:30. Футбол
Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о хорошей игре команды в защите в первой половине сезона, а также рассказал о работе красно-белых на сборе в ОАЭ.

«То, что „Спартак“ так мало пропустил голов в первой части сезона (13 голов. — Прим. „Чемпионата“), — это, конечно, в первую очередь тренерская работа. Во-вторых, это коллектив: мы между собой пообщались, что-то обсудили. И плюс добавились эмоции. Всё вместе это дало нам результат.

Работа на сборах? Втянулись давно, потому что ещё в отпуске выполняли индивидуальную программу. Но всё равно нагрузки были не те, сейчас потяжелее. Думаю, со временем вкатимся хорошо», — сказал Кутепов в эфире программы «Все на матч».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Илья Кутепов
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