Кавани сравнялся с Паулетой по количеству голов за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, отметившийся дублем в полуфинальном матче Кубка французской лиги с «Бордо» (4:1), сравнялся по количеству забитых голов за парижский клуб с бывшим форвардом команды Педру Паулетой, который выступал в Париже с 2003 по 2008 год. Теперь у каждого на счету по 109 точных ударов в составе «ПСЖ» и они делят вторую строчку в списке лучших бомбардиров клуба.
Пальма первенства принадлежит также бывшему форварду «ПСЖ» Златану Ибрагимовичу, который «наколотил» за парижан 159 мячей.