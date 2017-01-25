Крамарич: «РБ Лейпциг» является самой большой сенсацией европейского футбола

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич адресовал слова похвалы «РБ Лейпциг». Новичок Бундеслиги стал открытием сезона в Бундеслиге: по итогам 17 туров национального первенства команда с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая мюнхенской «Баварии» 3 очка.
«Конечно, я не могу сказать, что «РБ Лейпциг» своей игрой произвёл на меня очень сильное впечатление. Однако это молодая команда, которая играет весьма достойно. Они полны энергии и наверняка являются самой большой сенсацией европейского футбола», — приводит слова Крамарича интернет-портал Goal.