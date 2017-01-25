Решак считает, что Месси не покинет «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Карлес Решак поделился мнением о будущем нападающего команды Лионеля Месси в каталонском клубе. В последнее время в испанских СМИ часто обсуждалось, продлит ли футболист сборной Аргентины контракт с испанским грандом.
«Я сам спокоен, поскольку Месси очень умён. Он играет в «Барселоне» и будет выступать в клубе всю свою жизнь. Его судьба будет связана с «Барселоной», — приводит слова Решака Cope.
Ранее сообщалось, что новый контракт для Месси уже готов и «Барселона» предложит игроку пятилетнюю пролонгацию соглашения. Действующий контракт Месси с сине-гранатовыми в силе до лета 2018 года.