Кафанов: по-моему, очевидно, что футбол «Ростова» и «Рубина» Бердыева отличается

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов, длительное время работающий вместе с Курбаном Бердыевым, высказал мнение, что игра ростовской команды заметно отличается от той, что была в «Рубине» при Бердыеве.
«Хотя у нас и в Казани были новые наработки, но мы их тогда до конца не успели довести. Это касалось атаки. Год без команды Курбан Бекиевич провёл с большой пользой, и по сравнению с «Рубином» мы сделали шаг вперёд.
По-моему, очевидно, что футбол «Ростова» и того «Рубина» отличается. Сейчас наша команда играет острее, выше прессингует, чаще заставляет соперника ошибаться на своей половине, в том числе около штрафной. Во втором матче с «Баварией» были моменты, где у нас это получалось.
Важно отметить и коллектив, который сложился в нашей команде. Возможно, это простые слова, но крепкий, сплочённый и дружный коллектив – весомый фактор в достижениях «Ростова» на поле», — цитирует Кафанова еженедельник «Футбол».