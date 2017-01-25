Коутиньо стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо с сегодняшнего дня является самым высокооплачиваемым игроком мерсисайдского клуба. Футболист продлил контракт до 2022 года, получив прибавку к зарплате.
Как сообщает Daily Mail, в неделю по новому договору Филиппе Коутиньо будет получать £ 200 тыс., что делает его самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».
После подписания контракта бразильский футболист признался, что для него честь играть за «Ливерпуль», цвета которого он защищает с января 2013 года.