Калачёв: «Ростов» ответил игрой. Не лично Гинеру, а всем критикам

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв ответил на вопрос, было ли ему обидно слышать слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который после попадания ростовчан в Лигу чемпионов заявил, что для России было бы лучше, чтобы в ЛЧ попал «Зенит».
«Он так говорил, потому что «Ростов» никто не воспринимал всерьёз. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.
Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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