«Шальке» объявил о переходе Калиджиури из «Вольфсбурга»

Полузащитник «Вольфсбурга» Даниэль Калиджиури продолжит карьеру в «Шальке». Контракт с 29-летним игроком рассчитан до июня 2020 года, сообщает официальный сайт клуба из Гельзенкирхена. Финансовые условия трансфера не разглашаются.
В «Вольфсбург» хавбек перебрался из «Фрайбурга» летом 2013 года. За эту команду Калиджиури провёл 130 матчей, в сезоне-2014/15 выиграл Кубок Германии, а в сезоне-2015/16 — Суперкубок страны. Полузащитник имеет право выступать за сборные Германии и Италии, в 2015 году был вызван в «скуадра адзурра», но за итальянскую команду так и не сыграл.