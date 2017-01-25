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175 лет назад 2016
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Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не транслирует чемпионат Испании

25 января 2017, среда. 21:05. Футбол
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, побывав в гостях у «Чемпионата», объяснила, почему телеканал не транслирует чемпионат Испании.

«Испания — это, конечно, отдельная история. «Класико», Месси… Если позволите, небольшое лирическое отступление. Я очень люблю встречи с мужчинами – они подходят ко мне в абсолютно разных местах и часто обращаются ко мне с вопросом: «Ну что ж вы не купили чемпионат Испании?!» Я, понимая социальный достаток этих мужчин, искренне у них спрашиваю: «Может, краудфандинг объявим?» Дальше я называю сумму, у них расширяются глаза, и на этом всё заканчивается. Мы просчитали экономическую эффективность чемпионата Испании. Что с ним произошло? Раньше, когда “НТВ-Плюс” покупал права на трансляцию этого чемпионата, была согласована определённая сумма, которая устраивала все стороны соглашения и, вероятно, могла быть амортизирована только при показе на тематических каналах. Когда мы стали с точки зрения «экономики» эфирного телеканала взаимодействовать с лигой, то там (в руководстве чемпионата Испании. — Прим. «Чемпионата») произошли две вещи: серьёзно изменились финансовые и коммерческие условия продажи прав и пришла другая команда. Понятно, что новая метла по-новому метет, и они сказали: «А почему мы не как АПЛ?» Решили, что это будет стоить столько-то. Кроме того, они понимали, что в мире цена на трансляции растёт, а Россию никто не воспринимает как отдельный специализированный рынок, которому нужно сделать стоимость меньше, чем остальным.

Получается, что испанцы подняли цены всем, в том числе и России? Совершенно верно. Мы в таком случае смотрим и анализируем цифры российского телесмотрения. При всем уважении к Ла Лиге и отдельно эль класико, которое как концерт Rolling Stones – все его хотят посмотреть, — цифры не феноменальны. Они не отбиваются и не окупаются. При той-то стоимости прав их было трудно окупить, но тогда можно было, наверное, сослаться на имидж. Но на «Матч ТВ» все тщательно считается и анализируется, поэтому сложилось на данный момент так, как сложилось. Мы продолжаем с испанцами переговоры, но очень мешает прийти к соглашению очень высокая цена на права. Очень.

Скажем так, речь идёт о миллионах долларов. Для всех нас эта тема – боль. Я очень хочу, чтобы мы показывали матчи Ла Лиги, потому что понимаю, какую маркетинговую кампанию могли бы на этом построить, но мы всё тщательно считаем и именно поэтому не оставляем надежду и на получение предложения с корректной стоимостью прав, и на показ трансляций», — сказала Канделаки.

Полную версию интервью с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Тина Канделаки — гость редакции «Чемпионата»

Тина Канделаки — гость редакции «Чемпионата»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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25 января 2017, среда
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