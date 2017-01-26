Гвидетти: мне не просто нравится побеждать «Реал», меня это очаровывает

Нападающий «Сельты» Йон Гвидетти не скрывал эмоции после ответного матча четвертьфинала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Матч завершился ничьей со счётом 2:2, что позволило «Сельте», игравшей на своём поле, завоевать путёвку в полуфинал.
«Мне не просто нравится побеждать «Реал», меня это очаровывает. Наш первый мяч был очень важен. Конечно, в том эпизоде нам немного повезло, но гол есть гол. Я сам испытываю уважение к каждому сопернику. Мне очень нравится этот турнир. Наша команда должна работать в поте лица, и мы это сделаем», — приводит слова Гвидетти Mundo Deportivo.