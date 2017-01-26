Анчелотти: Роналду возводит профессионализм на другой уровень

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, возглавляющий ныне мюнхенскую «Баварию», адресовал слова похвалы нападающему «сливочных» Криштиану Роналду. Итальянский специалист, в частности, отметил профессионализм футболиста сборной Португалии.
«Для меня никогда не было проблемой мотивировать футболистов. Особенно если принять во внимание тип тех клубов, где я работал. Например, такие игроки, как Хаби Алонсо и Пепе, всегда испытывают голод по победам. Естественно, одним из примеров является и Роналду. Его невозможно насытить. Мне и раньше говорили об этом, но пока не работаешь с ним каждый день, не отдаёшь себе отчёта, до какой степени это может доходить. Он чрезвычайно профессионален и работает в поте лица. Начиная с работ по восстановлению и кончая диетой. Он должен быть уверен, что всё делается оптимально. Когда я начинаю сравнивать его со мной в качестве футболиста, то никакого сравнения быть не может. Сегодняшние игроки очень профессиональны, но Роналду возводит профессионализм на другой уровень», — цитирует Анчелотти ESPN.