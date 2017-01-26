Даганов: Кадиев хотел бы видеть Будковского в «Анжи», однако есть много но

«Анжи» пока не планирует возвращать украинского нападающего Филиппа Будковского, который начинал сезон-2016/17 в махачкалинском клубе и зимой вернулся из аренды в донецкий «Шахтёр». Об этом рассказал руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов. Футболист работал вместе с «горняками» в Испании, но на второй сбор с «Шахтёром» не полетел.
«Никаких разговоров о возвращении Филиппа Будковского в «Анжи» пока не было. Осман Гаирбекович на встрече с болельщиками сказал, что хотел бы видеть этого футболиста в команде, однако существует много но», — сказал Даганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.