Суботич перешёл из «Боруссии» Д в «Кёльн» на правах аренды

Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич перешёл в «Кёльн» на правах аренды. Как сообщает официальный сайт кёльнского клуба, аренда сербского футболиста оформлена до конца нынешнего сезона.
«Я рад и готов к новой работе в новом клубе. Я благодарен за фантастические годы в „Боруссии“. Сейчас я на 100% сосредоточен на „Кёльне“. Я хочу снова играть в футбол», — сказал 28-летний игрок.
По итогам 17 туров чемпионата Германии Суботич не сыграл ни одной игры. У футболиста была травма ребра, и тренироваться он начал лишь в ноябре 2016 года. Контракт Суботича с «Боруссией» рассчитан до лета 2018 года.