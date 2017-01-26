Данилу, которым интересовался «Арсенал», продлил контракт с «Порту» до 2022 года

Полузащитник Перейра Данилу продлил контракт с «Порту». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба. Новый договор рассчитан до конца сезона-2021/22. Прежний контракт терял юридическую силу в июне 2019 года. В новый договор включена фиксированная сумма отступных в размере € 60 млн.
Ранее интерес к 25-летнему хавбеку проявлял лондонский «Арсенал».
Представители английского клуба побывали на матче 18-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «Риу Аве», чтобы воочию понаблюдать за игрой футболиста. «Порту» добился победы – 4:2, а Данилу забил один из голов своей команды.