Раньери: агент Уллоа назвал меня лжецом, но это не является мнением игрока

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал о ситуации с нападающим команды Леонардо Уллоа, который, по данным английских СМИ, желает покинуть команду в связи с недостаточным количеством игрового времени.
«Уллоа травмирован, но потихоньку возвращается в строй. Сегодня он провёл небольшую тренировку. Я хочу, чтобы он остался в команде, так как Леонардо является хорошим игроком. Конечно, он хотел бы получать больше игрового времени, но, как я уже говорил, те, кто несчастны в команде, могут уходить. Если кто-то хочет приобрести Уллоа, им придётся заплатить.
Что касается слов его агента о том, что я лжец, Лео сказал мне, что это не является его мнением, а является мнением его агента. Если агент считает, что я лжец, то мне не хочется говорить, кем является он. С Уллоа у меня всегда были отличные отношения», — цитирует Уллоа Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Раньери заблокировал уход Уллоа из клуба, а агент футболиста назвал наставника лжецом, объясняя это тем, что он не сдержал обещания. В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе. На счету Леонардо Уллоа один гол.