Мюллер: не могу представить себе Лама завершающим карьеру

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер выразил надежду на то, что защитник Филипп Лам по окончании текущего сезона не повесит бутсы на гвоздь. Мюллер уверен, что капитан команды ещё долго сможет быть полезен ей.
«Надеюсь, Филипп будет играть столько, сколько его будут носить ноги. Я не могу представить себе Лама завершающим карьеру. Особенно если принять во внимание те высокие игровые качества, которые он демонстрирует в каждом матче», — цитирует Мюллера Sat1
По ходу нынешнего сезона в немецких СМИ неоднократно обсуждался вопрос о том, что Лам может стать спортивным директором клуба по окончании сезона. Контракт игрока с «Баварией» в силе до лета 2018 года.