Саматов: понравилось, как игроки «Крыльев» выполняли работу, которую я предлагал

Тренер по физической подготовке «Крыльев Советов» Олег Саматов рассказал, как прошли первые сборы, а также поведал, что давно знаком с нынешним главным тренером самарского клуба Виктором Скрипченко.
«На первом сборе мы выполнили хороший объём работы. Физическая подготовка – одна из самых тяжёлых частей работы для игроков. Все ребята подошли к этому достаточно серьёзно. Мне понравилось, как футболисты выполняли ту работу, которую я им предлагал. Тренерский штаб удовлетворён первым сбором. На втором сборе работы на физику будет меньше, работа будет меняться. Это коснётся не только футбольных упражнений. Мы будем менять само направление подготовки.
На футбольных полях с Вадимом Скрипченко, конечно, встречался. С Вадимом Викторовичем мы „скрестили шпаги“ именно на футбольных полях. Я играл за „Славию“, а Вадим Викторович выступал за БАТЭ. Стабильно играли друг против друга два раза в сезоне, но эти матчи были очень боевыми и зрелищными. Наша команда, конечно, была тогда посильнее БАТЭ (улыбается). С тех пор мы друг друга и знаем. Кстати, играл я и против Сергея Корниленко. Он тогда был молодым футболистом, выходил на замену. Сергей рассказывал, что очень хорошо помнит момент, когда мы играли друг против друга», — цитирует Саматова пресс-служба волжского клуба.