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Потенциальный новичок «Локо» Фарфан: уехал для завершения важного для меня дела

27 января 2017, пятница. 16:04. Футбол
Нападающий Джеферсон Фарфан, к которому проявляет интерес «Локомотив», рассказал, что будет рад в ближайшее время вернуться на поле. Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года.

«Давайте посмотрим, что произойдёт. Я уехал для завершения важного для меня дела. Счастлив, потому что вернусь на поле и снова буду играть», — цитирует форварда RPP со ссылкой на радио Foquita.

В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008) и «Шальке» (2008-2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Джефферсон Фарфан
Новости. Футбол
27 января 2017, пятница
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