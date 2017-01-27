Потенциальный новичок «Локо» Фарфан: уехал для завершения важного для меня дела

Нападающий Джеферсон Фарфан, к которому проявляет интерес «Локомотив», рассказал, что будет рад в ближайшее время вернуться на поле. Последним клубом Фарфана была «Аль-Джазира» из ОАЭ. Из этой команды форвард ушёл в октябре 2016 года.
«Давайте посмотрим, что произойдёт. Я уехал для завершения важного для меня дела. Счастлив, потому что вернусь на поле и снова буду играть», — цитирует форварда RPP со ссылкой на радио Foquita.
В Европе Фарфан ранее выступал за ПСВ (2004-2008) и «Шальке» (2008-2015). За сборную Перу он провёл 69 матчей и забил 19 мячей.