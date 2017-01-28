Киммих: нельзя сказать, что мне не хватает Гвардиолы

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих выразил благодарность бывшему наставнику команды Хосепу Гвардиоле за то, что он в своё время поверил в него. Киммих также отметил, что ему доверяет и нынешний главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
«Нельзя сказать, что мне не хватает Гвардиолы. Таков футбол. Я не считал Гвардиолу своим футбольным отцом, он говорил об этом, поддавшись импульсу. Но, конечно, отлично, что Пеп поверил в меня. Он в предыдущем сезоне помог мне стать более сильным игроком. Анчелотти также доверяет мне. Я немало играл до зимнего перерыв, но поднимаю планку выше», — цитирует Киммиха FourFourTwo.