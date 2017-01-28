Успей принять участие в конкурсах по играм «Реала», «ПСЖ», «Боруссии» Д и «Ромы»

В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно четыре центральных матча в ведущих европейских лигах: «Сампдория» — «Рома», «Майнц» — «Боруссия» Д, «Реал» — «Реал Сосьедад» и «ПСЖ» — «Монако».
У любителей футбола есть отличная возможность проявить свои экспертные знания и выиграть денежные призы в турнирах с гарантией на платформе для фэнтези-спорта DraftOn.com. В первом конкурсе будет разыгран призовой фонд 9000, во втором — 12 000 , а в третьем — 18 000 . Число участников в каждом турнире ограничено.
Фэнтези-футбол — интеллектуальная стратегическая игра, суть которой очень проста: каждый участник становится менеджером и собирает свою команду из реальных футболистов. Основываясь на своих знаниях, статистике и актуальных новостях, надо распределить виртуальный бюджет на покупку 11 игроков, которые, по мнению менеджера, покажут лучший результат в ближайшей игре. Дальше остаётся смотреть матчи и следить за результатами своей команды онлайн. Нападающий забил гол – четыре очка фэнтези-команде, вратарь отстоял на ноль – заработал четыре очка, защитник отдал голевую передачу – три очка. Побеждает и выигрывает приз менеджер, чья команда в сумме набрала наибольшее количество очков.
В фэнтези-турнире можно играть один на один с другом или другим пользователем, выявить лучшего из шести или 18 менеджеров, а также принять участие во фриролле с неограниченным числом игроков.
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