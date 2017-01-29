Вратаря «Эшторила» оглушило брошенной фанатами «Порту» петардой

«Порту» выиграл у «Эшторила» в матче 19-го тура чемпионата Португалии. Встреча проходила в Эшториле на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «драконов».
Вратарь «Эшторила» Жозе Морейра перед началом второго тайма был оглушён петардой. Болельщики «драконов» бросили две петарды в голкипера, одна из которых взорвалась в непосредственной близости от Морейры, информирует Record.
Судья Мануэл Оливейра отложил начало второго тайма на несколько минут, но голкипер смог продолжить игру и доиграл матч до конца, пропустив два мяча.