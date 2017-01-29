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Крицюк: российскому футболу нужно отказаться от бюджетных денег

29 января 2017, воскресенье. 19:37. Футбол
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым поделился мнением о том, какие изменения нужны российскому футболу.

«Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен. Дело не только в трансферах и селекции, в том же маркетинге, доходах от ТВ-трансляций, работе с болельщиками, понятной системе детского и молодёжного футбола, подготовке специалистов.

Справедливо ли сравнивать российский и европейский футбол? Я согласен, на небольшом пространстве порядок навести легче. Но есть же США, давайте посмотрим, как у них. Территория вместе с Канадой примерно такая же, как у нас. Есть четыре основных вида спорта: хоккей, американский футбол, бейсбол и баскетбол – все они популярны и прибыльны. Сейчас подтягивается и соккер, на матчах многих команд заполняются трибуны. Ещё 20 лет назад этого турнира вообще не существовало, а сейчас на матчах многих команд забиты трибуны – что в Канаде, что в США. Для того чтобы люди этот продукт «покупали», чемпионат делят на конференции, составляют удобный календарь с учётом возможных перелётов, увеличивают количество команд, выводят пару-тройку звёзд из-под потолка зарплат так, чтобы не было явных лидеров и аутсайдеров и все команды были конкурентоспособными. Да и клубы все принадлежат не государству, а именно лиге, которая заинтересована заработать больше.

С чего начинаем, если начинаем что-то менять? Основное — отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческими. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Вот если вы начнёте платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям», — сказал Крицюк.

Полная версия интервью с Крицюком будет опубликована на «Чемпионате» в скором времени.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Станислав Крицюк
Новости. Футбол
29 января 2017, воскресенье
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