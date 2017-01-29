Соперник «Зенита» «Андерлехт» продлил серию без поражений в чемпионате до 9 игр

Соперник «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехт» сыграл вничью со «Стандардом» в матче 24-го тура чемпионата Бельгии. Встреча проходила в Брюсселе на стадионе «Констант ван ден Сток» и завершилась со счётом 0:0.
Большую часть встречи «Стандард» играл вдесятером, а заканчивал матч уже вдевятером, однако сумел удержать ничью. Таким образом, «Андерлехт» продлил серию матчей без поражений в чемпионате Бельгии до девяти матчей.
«Андерлехт» (48 очка) занимает второе место в турнирной таблице, отставая на очко от «Брюгге». «Стандард» (33) — девятый.