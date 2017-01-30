Луческу посетил матч «Андерлехта» со «Стандардом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу побывал на матче 24-го тура чемпионата Бельгии между «Андерлехтом» и «Стандардом», сообщает Dolce Sport. Встреча состоялась 29 января и завершилась со счётом 0:0.
После 24 туров «Андерлехт» имеет в активе 48 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Бельгии. «Стандард» (33 очка) идёт на 9-й позиции.
Напомним, что «Андерлехт» является соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды проведут 16 февраля в Брюсселе, ответный — 23 февраля в Санкт-Петербурге.