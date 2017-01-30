Анчелотти: «Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не поскупился на похвалу в адрес экс-наставника команды Хосепа Гвардиолы, работающего ныне у руля «Манчестер Сити». Итальянский специалист, в частности, коснулся философии игры, которую исповедует Гвардиола.
«Бавария» при Гвардиоле демонстрировала фантастический стиль игры. За свою тренерскую карьеру я ещё не работал с командой, которая так умела бы владеть мячом», — приводит слова Анчелотти Kicker.
Кроме того, Анчелотти назвал полузащитника немецкого гранда Тьяго Алькантару одним из лучших в мире на его позиции.