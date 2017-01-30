Сорокин: нет никаких сомнений, что все стадионы к ЧМ-2018 построят в срок

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин выразил уверенность, что все стадионы, которые будут принимать матчи чемпионата мира 2018 года, будут сданы в эксплуатацию вовремя.
«Нет никаких сомнений, что все стадионы построят в срок. В декабре 2017 года будет сдана последняя партия стадионов. Нам хватит времени, чтобы поиграть на них до чемпионата мира. За стадионы мы не тревожимся. Панических настроений и тревог нет, в целом всё идёт по плану.
Какова ситуация со стадионом „Лужники“? „Лужники“ в стадии строительства и строятся очень хорошими темпами, которые поразили даже весьма взыскательных к нам специалистов ФИФА. Весной „Лужники“ могут быть сданы в эксплуатацию», — сказал Сорокин в программе «Все на матч».