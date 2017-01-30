«Барселона» подпишет контракт с защитником молодёжной сборной Уругвая

Защитник «Пеньяроля» и молодёжной сборной Уругвая Сантьяго Буэно перейдёт в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, 18-летний уругвайский футболист уже заключил контракт с каталонцами, а о его переходе официально будет объявлено в ближайшее время. На данный момент руководство «Барселоны» принимает решение относительно ближайшего будущего Буэно в клубе. Игрока могут отдать в аренду, заявить за вторую команду или сделать футболистом главной команды.
Буэно является воспитанником «Пеньяроля». На его счету 33 матча и забитый гол за сборные Уругвая U17 и U20.