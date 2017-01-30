Маццарри: матч с «Арсеналом» — это шанс «Уотфорда» исправиться за вылет из Кубка

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился ожиданиями от выездного матча 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (31 января). На прошлой неделе «Уотфорд» в 1/16 финала Кубка Англии проиграл «Миллуоллу» (0:1) и покинул турнир.
«Прежде всего я хочу сказать, что вчера был очень расстроен. Я понимаю, как расстроены болельщики. Хочу ещё раз поздравить „Миллуолл“ и сказать, что мы должны немедленно реагировать на это поражение. У нас есть шанс сделать это. Надо исправиться как можно быстрее. Теперь надо думать об АПЛ. Постараемся проявить себя в игре с „Арсеналом“, — цитирует Маццарри Sky Sports.