AS – о фото Лопырёвой с Гвардиолой: Хосеп шпионил за «Монако» с супермоделью

Испанское издание AS отметило присутствие на матче 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» (1:1) главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в компании с российским послом чемпионата мира по футболу — 2018 Викторией Лопырёвой.
На сайте издания вышла заметка с фотографией испанского специалиста и телеведущей под заголовком «Гвардиола шпионил за «Монако» рядом с супермоделью». В тексте отмечается, что наставник «Манчестер Сити» прибыл на игру, чтобы увидеть в деле «Монако», против которого «горожанам» играть 21 февраля в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также излагается краткая биография Лопырёвой. Издание обратило внимание и на то, что фотография с Гвардиолой, опубликованная в «инстаграме» Лопырёвой, стала очень популярной среди подписчиков россиянки.
Ранее Лопырёва рассказала «Чемпионату» о просмотре матча «ПСЖ» — «Монако» в компании Гвардиолы.