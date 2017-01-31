«Милан» отказался продавать Куцку в китайский клуб за € 10 млн

«Милан» получил от одного из китайских клубов предложение о продаже полузащитника Юрая Куцки, однако ответил отказом. По информации Calciomercato.com, китайский клуб, название которого не раскрывается, готов был заплатить за 29-летнего словака € 29 млн.
Итальянский клуб отказался от продажи своего основного хавбека, поскольку за оставшиеся до закрытия трансферного окна дни не успел бы найти ему замену.
В текущем сезоне Куцка провёл в Серии А 17 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.