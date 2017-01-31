Ватцке советует ФИФА не испытывать терпение грандов в связи с форматом ЧМ

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал действия ФИФА, касающиеся изменений в формате проведения чемпионата мира. Ватцке не считает нововведения удачными.
«ФИФА должна быть осторожна с тем, чтобы не переступать границы. Ведь есть порог терпимости. Когда у всех значительных клубов складывается впечатление, что ФИФА не относится к этому вопросу так серьёзно, как хотелось бы, в этом случае эта организация должна опасаться эскалации напряжения», — приводит слова Ватцке интернет-портал Goal.
ФИФА уже официально объявила о расширении финальной стадии чемпионата мира по футболу с 32 до 48 сборных.
Команды будут разбиты на 16 групп, в каждую из которых войдут по три сборные. 32 участника выйдут в плей-офф. Впервые по новой схеме турнир будет проведён в 2026 году.