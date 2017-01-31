Женщин бесплатно пустят на матч «Лилля» после появления сексистского баннера

«Лилль» сделает бесплатным проход для женщин на домашний матч 23-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (4 февраля) после появления на выездной игре с «Лионом» (2:1) баннера с сексистским содержанием, информирует пресс-служба клуба.
На баннере рядом с изображением девушки было написано «Кухня», а неподалёку располагался баннер с изображением мужчины, подпись к которому гласила «Стадион». Владелец «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что клуб проведёт расследование инцидента.
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