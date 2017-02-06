«Интер» проиграл «Ювентусу» и прервал серию из семи побед в Серии А

«Ювентус» выиграл у «Интера» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счетом 1:0. Нерадзурри прервали серию из семи побед в турнире.
В первом тайме команды создали много моментов и могли отличиться по несколько раз. На 45-й минуте после углового мяч пришёл к Хуану Куадрадо, который очень плотно пробил из-за пределов штрафной в девятку с полулёта.
Во второй тайме у «Интера» было заметное преимущество во владении мячом и количестве опасных моментов, «Ювентус» действовал на контратаках и едва не удвоил счёт на 77-й минуте, но миланцев выручил Самир Ханданович. В компенсированное время Иван Перишич получил прямую красную карточку.
«Ювентус» (54 очка) опережает идущий вторым «Наполи» на шесть баллов при одной игре в запасе. «Интер» (42 очка) находится на шестой строчке.