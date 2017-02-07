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175 лет назад 2016
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Руководство «Лестера» не планирует в ближайшее время увольнять Раньери

7 февраля 2017, вторник. 03:41. Футбол
Согласно сообщению The Telegraph, руководство «Лестер Сити» провело встречу с наставником команды Клаудио Раньери, на которой заверило итальянца, что не планирует увольнять его, несмотря на неудачные выступления в АПЛ в текущем сезоне.

Действующий чемпион Англии после 24 туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 16-ю строчку, всего на одно очко опережая ближайшую команду из зоны вылета.

После поражения в матче 23-го тура с «МЮ» со счётом 0:3 Раньери встретился с президентом клуба Вичаем Шриваддханапрабхой и получил гарантию, что ему дадут шанс спасти команду от вылета в Чемпионшип.
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Клаудио Раньери
Новости. Футбол
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