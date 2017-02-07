Руководство «Лестера» не планирует в ближайшее время увольнять Раньери

Согласно сообщению The Telegraph, руководство «Лестер Сити» провело встречу с наставником команды Клаудио Раньери, на которой заверило итальянца, что не планирует увольнять его, несмотря на неудачные выступления в АПЛ в текущем сезоне.
Действующий чемпион Англии после 24 туров занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 16-ю строчку, всего на одно очко опережая ближайшую команду из зоны вылета.
После поражения в матче 23-го тура с «МЮ» со счётом 0:3 Раньери встретился с президентом клуба Вичаем Шриваддханапрабхой и получил гарантию, что ему дадут шанс спасти команду от вылета в Чемпионшип.