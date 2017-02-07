Щербаков: на Кипре безобразное судейство

Полузащитник «Урала» Александр Щербаков поделился впечатлениями от контрольного матча с «Уфой» (0:1) и отметил, что разочарован уровнем судейства на Кипре.
«Считаю, что счёт не по игре, потому что у нас было достаточно моментов. Могли забить гол и не один, но мяч никак не летел в ворота. Мы забили один мяч, но рефери отменил его из-за офсайда. Мне показалось, что это был чистый гол, вне игры не было. Ещё 100-процентный пенальти в ворота соперника не назначили. В общем, если честно, судейство на Кипре безобразное.
Тренеры сказали, что опять сами себе привезли гол, что забивать надо свои моменты. Хотя играли хорошо. Но целого разбора ещё не было. Думаю, там всё скажут и покажут. Посмотрим, какие ошибки были и какие есть моменты, которые надо улучшать», — сказал Щербаков в интервью пресс-службе клуба.