«Лестер» выразил поддержку Раньери

«Лестер Сити» опубликовал официальное сообщение о поддержке главного тренера команды Клаудио Раньери. Ранее британские СМИ публиковали предположения о возможной отставке специалиста.
«В связи с последними слухами мы хотели бы выразить полную поддержку главному тренеру команды Клаудио Раньери. Каждый член клуба понимает, что нам нужно улучшать результаты, но в то же время наши невероятные успехи в последние годы были тесно связаны со стабильностью, единением и стремлением преодолеть все проблемы. Все члены клуба поддерживают и будут поддерживать своего тренера и своих игроков, и мы вместе сосредоточены на выполнении целей, которые перед нами стоят», — говорится в сообщении пресс-службы «Лестера».